لبنان: نتفاوض مع العراق لتصدير التفاح اليه

أكد وزير الزراعة اللبناني حسن اللقيس، ان هناك تفاوض مع العراق لتصدير التفاح اليه.
وأضاف أنه "في موضوع موسم البطاطا الذي اشار اليه سعادة النائب البعريني عملنا في الفترة الاخيرة على تصدير البطاطا الى العراق"، معتبراً أنها "خطوة مهمة وان اتت في اواخر مواسم الانتاج في عكار، الا انها تؤسس لمرحلة مقبلة واعدة تكون فيها المواسم افضل والاسعار افضل أيضاً".
واكد اللقيس، "حددنا يوما وطنيا للتفاح في لبنان واننا نتفاوض مع السلطات العراقية لتصدير التفاح بالوتيرة نفسها التي تتعلق بموسم البطاطا".
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