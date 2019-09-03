جنايات واسط: السجن 6 سنوات لمعاون مدير منفذ زرباطية وموظف آخر لحرقهما مخزن الأضابير

أصدرت محكمة جنايات واسط، الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق معاون مدير عام منفذ زرباطية الحدودي وموظف آخر "لقيامهما بحرق مخزن الاضابير في المنفذ". وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات واسط نظرت قضية متهمين اثنين أدينا بحرق المخزن الخاص بالأضابير في منفذ زرباطية الحدودي أحدهما يشغل منصب معاون مدير عام المنفذ وآخر يعمل موظفاً في المنفذ ذاته".



وأضاف المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المحكمة اصدرت حكمها القاضي بسجن المدانين لمدة ست سنوات وفقاً لاحكام المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات".



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