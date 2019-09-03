أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال عصابة نفّذت عملية سطو مسلح على منزل في منطقة الكاظمية. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على عصابة وبالجرم المشهود لقيامهم بالسطو على دار وسرقة مبلغ من المال قدره (ثلاثة عشر مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون الف دينار عراقي)".



وأضاف معن، أنه "بعد التحقيق معهم اعترفوا صراحة بقيامهم بجريمة السطو وارتدائهم زي عمال البناء اثناء السرقة لغرض التمويه"، مبيناً أن "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص فقرر ايقافهم وفق احكام المادة (٤٤٤ق.ع)".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال عصابة نفذت عملية سطو مسلح على منزل في الكاظمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.