بعد قرار اعتزالها الفن، نشرت الفنانة اللبنانية اليسا صورة لها على انستغرام وهي تبدو في رحلة استجمام على شاطئ البحر.
وفي هذا السياق، نشرت اليسا صورة لها وهي على احدى الشواطئ من دون تحديد مكان تواجدها. وعلقت عليها: "مرحبا من الجهة الأخرى".
وقد انهالت التعليقات على الصورة التي نالت أكثر من 119 ألف اعجاب في أقل من 24 ساعة على نشرها.
كما وعادت اليسا ونشرت صورة أخرى من المكان ذاته، وهي تقفز على شاطئ البحر بطريقة بدت عفوية.
فهل تعلمون أين تمضي رحلتها؟
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتزالها... اليسا في عطلة صيفية على شاطئ البحر (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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