بعد اعتزالها... اليسا في عطلة صيفية على شاطئ البحر (صور)

وفي هذا السياق، نشرت اليسا صورة لها وهي على احدى الشواطئ من دون تحديد مكان تواجدها. وعلقت عليها: "مرحبا من الجهة الأخرى".

وأثارت هذه الصورة ضجة على موقع التواصل الاجتماعي هذا، اذ تساءل متابعيها عن مكان تواجدها، في حين حاول حساب آخر على انستغرام أن يعيد نشر الصورة ويسأل متابعيه ان كان أحدهم يعلم أين تقضي رحلتها.

وقد انهالت التعليقات على الصورة التي نالت أكثر من 119 ألف اعجاب في أقل من 24 ساعة على نشرها.