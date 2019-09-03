قناع سحري لمحاربة التجاعيد موجود في مطبخك... جرّبيه!

من المعروف أن الثوم يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية والجمالية اضافة إلى أنه يضيف نكهة مميزة جداً إلى مختلف الأطباق.
وفي هذه الحالة ينصح بتحضير خلاصة من خلال غلي هذه القشور في الماء ثم تصفية الخلاصة وتركها تبرد.
بعد ذلك يمكن تنظيف الوجه بها يومياً قبل النوم وقبل تطبيق كريم العناية المناسب، علماً أن هذه الخلاصة لا تصدر رائحة مزعجة.
ويشار إلى أنها تحتوي على الفيتامين C وعلى مضادات أكسدة تحارب الشوارد الحرة وتحمي البشرة من تأثيراتها الضارة.
ويجب الانتباه الى اهمية اختيار الثوم المزروع بطريقة طبيعية اي من دون اضافة المبيدات الحشرية منعاً لحدوث اي ضرر.
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