أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن السيطرة على تسرب لغاز الكلور في مجمع ماء الكفل الرئيسي دون حدوث حالات تسمم أو اختناق. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز مركز الكفل بمديرية دفاع مدني بابل تمكنت، اليوم، من معالجة التسرب الحاصل في اسطوانة لغاز كلور سعة ٢ طن وسط المجمع وغمرها في حوض الماء".



وأضافت أن "العملية تمت دون حدوث اي حالة تسمم أو اختناق جراء التسرب الحاصل".

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