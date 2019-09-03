مجلس كربلاء يعطل الدوام يومين من الأسبوع المقبل

صوت مجلس كربلاء، الثلاثاء، على تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).
وقال رئيس المجلس علي المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المجلس صوت على تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)".
يذكر أن محافظة كربلاء، تشهد توافد ملايين الزوار في العاشر من شهر محرم الذي يوافق ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).
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