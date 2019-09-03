بين الخس الأحمر والأخضر... أيهما أفضل لصحتك؟

ويؤكد خبراء التغذية أن الفارق الوحيد بين الخس الأحمر ونظيره الأخضر هو أن الأول مدة صلاحيته أقصر، على الرغم أن جميع أنواع الخس قابلة للتلف في نهاية المطاف.

وتعد أوراق الخس من مصادر التغذية الغنية بالبوتاسيوم، كما أنها تحتوي على الكاروتينات، وهذا ما يجعلها مثالية جدا للحفاظ على صحة القلب وتحسين أدائه، والمساهمة في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.



كما أن الخس، سواء تم تناوله كما هو أو كجزء من السلطة، يعد وجبة خفيفة لأنه مليء بالمواد المغذية التي تعزز مناعة الجسم، فضلا عن أن سعراته الحرارية منخفضة جدا، وكذلك فهو مليء بالألياف، التي تشعر الإنسان بالشبع لفترة أطول.

ويُنصح باستهلاك الخس في غضون أسبوع من شرائه إذا تم تخزينه جيدا، كما يوصي الخبراء بعدم غسله قبل التخزين، وإنما القيام بذلك فقط قبل تناوله مباشرة.