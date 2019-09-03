بين الخس الأحمر والأخضر... أيهما أفضل لصحتك؟

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اعتاد كثير من الناس على تناول الخس الأخضر، بينما اختار آخرون الابتعاد عن الخس الأحمر بسبب غرابة لونه، لكن ما لا يعرفه كثيرون أنه مهما اختلف لون الخس تبقى فوائده الغذائية واحدة.
وتعد أوراق الخس من مصادر التغذية الغنية بالبوتاسيوم، كما أنها تحتوي على الكاروتينات، وهذا ما يجعلها مثالية جدا للحفاظ على صحة القلب وتحسين أدائه، والمساهمة في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.
كما أن الخس، سواء تم تناوله كما هو أو كجزء من السلطة، يعد وجبة خفيفة لأنه مليء بالمواد المغذية التي تعزز مناعة الجسم، فضلا عن أن سعراته الحرارية منخفضة جدا، وكذلك فهو مليء بالألياف، التي تشعر الإنسان بالشبع لفترة أطول.
ويُنصح باستهلاك الخس في غضون أسبوع من شرائه إذا تم تخزينه جيدا، كما يوصي الخبراء بعدم غسله قبل التخزين، وإنما القيام بذلك فقط قبل تناوله مباشرة.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل بضع سنوات، كان من الصعب العثور على أي نوع منه باستثناء تشكيلة خس آيسبرغ، وهو الخس الذي يشبه الملفوف إلى حد كبير.
لكن اليوم، أصبح بالإمكان شراء الخس الأخضر ذو الأوراق الطويلة، والخس ذو الأوراق الحمراء، وكذلك الخس الذي يختلط فيه اللونين الأحمر والأخضر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.