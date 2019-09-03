الامم المتحدة تتخوف من اعادة نازحين عراقيين الى مناطق سكناهم

اعربت الامم المتحدة، عن مخاوفها من اعادة نازحين عراقيين الى مناطق سكناهم.

وقالت مارتا رويدس منسقة المنظمة للشؤون الإنسانية بالعراق "قلقون إزاء نقل 1600 نازح داخل العراق في إطار سعي السلطات لإغلاق المخيمات بشكل عاجل"، مبينة ان "هذا الامر يثير مخاوف الجماعات التي تدافع عن حقوق الإنسان".

وتابعت "أشعر بقلق إزاء الافتقار إلى التنظيم والتواصل الجيد مع المجتمعات المتضررة والشركاء بالمجال الإنساني"، مشيرة الى انه "مع الاعتراف برغبة حكومة العراق المعلنة للنازحين في العودة إلى ديارهم في أقرب فرصة ممكنة، يجب أن تتم جميع عمليات العودة ضمن الأطر المتفق عليها مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ الإنسانية".

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وقررت الحكومة العراقية خلال الأيام الأخيرة إعادة النازحين من محافظ نينوى إلى محافظاتهم الأصلية في كركوك وصلاح الدين والأنبار الواقعة وسط وغرب البلاد.

وجرت العملية -حسب الأمم المتحدة- دون سابق إنذار أو تخطيط واضح، وتمت إعادة نحو ثلاثمئة أسرة (أي ما يقدر بنحو 1600 شخص) من مخيمات حمام العليل والسلامية ونمرود في نينوى إلى مناطقهم الأصلية.

ورأت الأمم المتحدة أن عملية النقل اتسمت بنقص تبادل المعلومات والتنسيق بين السلطات بمحافظتي نينوى والأنبار، رغم المخاوف الأمنية التي أبداها النازحون.

وأفادت التقارير أنهم تلقوا مكالمات هاتفية من مناطقهم الأصلية تحذرهم من العودة.