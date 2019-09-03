قتلى وجرحى في انفجار عنيف هز شمال حلب السورية

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/9/3 03:49 م بتوقيت أبوظبي
انفجار جديد يستهدف إحدى مناطق حلب وسقوط قتلى
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، سقوط قتلى وجرحى في انفجار عنيف هز مدينة إعزاز شمال حلب.
وتخضع منطقة إعزاز الواقعة في حلب لسيطرة فصائل إرهابية موالية لتركيا، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ وإسعاف الجرحى مستمرة.
وتبين أن الانفجار ناجم عن دراجة نارية مفخخة بالقرب من سوق مدينة إعزاز في يوم تكتظ فيه بالمدنيين.
ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري، شهد ريف حلب الشمالي الشرقي، العثور على جثة قيادي في صفوف فصائل إرهابية موالية لتركيا وزوجته بمنزلهما.
وتعاني المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل موالية لتركيا من ظاهرة الانفلات الأمني، وسط وقوع انفجارات متتالية بعبوات ناسفة.
ونهاية أغسطس/آب الماضي، قتل 40 إرهابيا بينهم قادة جراء قصف صاروخي استهدف اجتماعا لقياديين من تنظيمات إرهابية مختلفة شرق مدينة إدلب شمال غربي سوريا.
وحقق الجيش السوري، الفترة الماضية، تقدما واسعا على الأرض، وحاصر عددا كبيرا من الحركات الإرهابية التي تدعمها تركيا بالأخص في منطقة إدلب.
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