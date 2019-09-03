السيادي السوداني: إعلان الحكومة خلال 48 ساعة

قال المجلس السيادي بالسودان، الثلاثاء، إن إعلان أسماء وزراء الحكومة سيكون خلال 48 ساعة كأقصى تقدير.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للناطق باسم المجلس السيادي، محمد الفكي سليمان، عقب اجتماع استثنائي بحضور رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك.

وأضاف سليمان أن الاجتماع بحث قضيتين أساسيتين، هما تشكيل مفوضية السلام وتأخر تشكيل الحكومة التنفيذية.

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وأوضح أن الاجتماع أكد ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة ولارتباط قضية السلام بالأشهر الـ6 الأولى من الفترة الانتقالية، بحسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.





وبشأن تأخر تشكيل الحكومة، قال سليمان إن الاجتماع استمع إلى شرح من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حول أسباب التأخير و الصعوبات التي تواجه التشكيل في بعض الوزارات والتي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة بالإضافة إلى مقتضيات التوازن.

وأشار إلى أن المجلس تفهم أسباب التأخير ووعد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء، مشيرا إلى أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال ٤٨ ساعة كأقصى تقدير.



ولفت إلى أن المجلس سيعقد اجتماعا، يوم غد الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء في إطار التدارس والتشاور بين مجلس السيادة والجهاز التنفيذي.