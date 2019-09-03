وزير الخارجية الأردني: أمن السعودية والإمارات من أمن الأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن أمن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات من أمن بلاده.
وشدد الصفدي، لدى استقباله، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة.
كما أعرب عن تضامن بلاده الكامل مع السعودية والإمارات فيما تتخذانه من خطوات للحفاظ على أمنهما.
وأضاف: "ندعم الحوار الذي دعت له السعودية لإنهاء التصعيد في عدن".
وتقدم جريفيث بشكره للأردن على استضافته مقر بعثة الأمم المتحدة لليمن، مشيدا بما تقدمه حكومة المملكة من دعم للبعثة.
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