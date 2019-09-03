انت الان تتابع إيران تقول إن بوسعها استئناف تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20% خلال يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي

قال بهروز كمالوندي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الثلاثاء إن طهران قادرة على استئناف إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20 في المئة في غضون يومين.

ونسبت وكالة فارس للأنباء لكمالوندي القول "إذا ما قررت إيران فيمكنها الحصول على الوقود المخصب بدرجة نقاء 20 بالمئة في غضون يوم أو اثنين".

ويعتبر تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 20 في المئة مرحلة وسيطة مهمة على طريق الحصول على يورانيوم انشطاري بنسبة نقاء 90 في المئة وهي ما يلزم لصنع قنبلة.