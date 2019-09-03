انت الان تتابع إيران تقول إن بوسعها استئناف تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20% خلال يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال بهروز كمالوندي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الثلاثاء إن طهران قادرة على استئناف إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20 في المئة في غضون يومين.
ونسبت وكالة فارس للأنباء لكمالوندي القول "إذا ما قررت إيران فيمكنها الحصول على الوقود المخصب بدرجة نقاء 20 بالمئة في غضون يوم أو اثنين".
ويعتبر تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 20 في المئة مرحلة وسيطة مهمة على طريق الحصول على يورانيوم انشطاري بنسبة نقاء 90 في المئة وهي ما يلزم لصنع قنبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تقول إن بوسعها استئناف تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20% خلال يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.