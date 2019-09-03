الخارجية العراقية: زيارة أبو الغيط تعزز دور العراق في المنطقة

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
قال المتحدث باسم الخارجية العراقية، الدكتور أحمد الصحاف، إن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، سيحمل رسالة دعم وتأكيد الدول العربية على دعم العراق في محاربة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية. وأوضح الصحاف أن "زيارة أبو الغيط للعراق تحمل معاني ومواقف هامة تعزز من دور العراق في المنطقة وتؤكد على عروبته"، مشيراً إلى أن أبو الغيط سيجري لقاءات مع الرئاسات الثلاث في بغداد. وأشار المتحدث باسم الخارجية العراقية إلى أن أبو الغيط سيناقش القضايا المتعلقة بالوضع العربي والاعتداءات الأخيرة التس تعرضت لها بعض البلدان العربية من قبل إسرائيل وسبل تجاوز تلك الأزمات.
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