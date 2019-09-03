جونسون ينفي سعيه إلى إجراء انتخابات عامة

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، أنه لا يسعى إلى إجراء انتخابات عامة، وأنه يعتقد أن فرص التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الخروج البريطاني "بريكست" آخذة في "الارتفاع". وفي الوقت نفسه، يعمل النواب في البرلمان البريطاني على إطلاق مشروع قانون يهدف إلى منع الخروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر يقول جونسون، إنه "سوف يسمح به في حال تعذر التوصل إلى أي اتفاق. وقد تؤدي هزيمة الحكومة إلى إجراء انتخابات، يستعد جونسون لها الآن"، بحسب تقارير إعلامية. لكن جونسون، الذي كان يتحدث في دوانينج ستريت وصوت المحتجين يهدد بالطغيان على صوته، "لا أرغب في إجراء انتخابات، وأنتم لا ترغبون في إجراء انتخابات". وفيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يسمح بالخروج المنظم لبريطانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني، إن "التقدم الذي نحرزه الآن مبعث تشجيع لي"، لكنه لن يطلب من بروكسل تحت أي ظرف من الظروف تأجيل المهلة النهائية المحددة بـ31 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.

