الإعصار دوريان يقتل 5 في جزر الباهاما ويهدد الساحل الأمريكي

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

اجتاح الإعصار دوريان جزر الباهاما يوم الإثنين وقتل خمسة أشخاص على الأقل وغمر المنازل بالمياه قبل تقدمه المتوقع صوب الساحل الأمريكي، حيث صدرت أوامر بإجلاء أكثر من مليون شخص. وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي في أحدث تقاريره في الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إن الإعصار دوريان، أحد أقوى أعاصير المحيط الأطلسي على الإطلاق، ظل فوق جزيرة جراند باهاما لمدة 36 ساعة بحلول الساعات الأولى من مساء الإثنين ومن المتوقع أن يبقى حتى صباح الثلاثاء على الأقل. وحذر المركز السكان من مغادرة الملاجئ حتى تمر عين الإعصار. وعادة ما تكون أقوى رياح العاصفة قريبة من عينها. وقال رئيس وزراء الباهاما هوبرت مينيس في مؤتمر صحفي يوم الإثنين إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص لاقوا حتفهم في جزر أباكو في شمال الباهاما. وقال مينيس "نحن في خضم مأساة تاريخية في أجزاء من شمال الباهاما". "مهمتنا وتركيزنا الآن منصب على عمليات البحث والإنقاذ". وأضاف أن خفر السواحل الأمريكي منتشر في أباكو وأنقذ عددا من المصابين. ويجري نقل المصابين بإصابات حرجة إلى مستشفيات في نيوبروفيدنس، الجزيرة الأكثر سكانا في الباهاما. وقال المركز الوطني للأعاصير إن الإعصار دوريان يهدد بإطلاق أمواج عارمة قد تزيد مستويات المياه إلى ما يتراوح بين أربعة وخمسة أمتار فوق المستويات العادية في جزيرة الباهاما الكبرى. وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن الإعصار أدى لتدمير أو تضرر أكثر من 13 ألف منزل بأضرار جسيمة. وقال المركز الوطني للأعاصير إن الإعصار دوريان، الذي تراجع صباح الإثنين إلى إعصار من الفئة الرابعة، كان محملاً برياح بلغت سرعتها القصوى 240 كيلومترا في الساعة. وأضاف أن من المتوقع أن يتجه الإعصار صوب الشمال الغربي في ساعة متأخرة اليوم الثلاثاء وأن يصل إلى سواحل فلوريدا وساوث كارولاينا وجورجيا. وقال المركز إن تقارير وردت بالفعل عن رياح قوية وأمواج عالية على طول الساحل الشرقي لفلوريدا بينما كان الإعصار على بعد 170 كيلومترا من وست بالم بيتش. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام إنه يجري إطلاع الرئيس دونالد ترامب على الوضع على مدار الساعة.

