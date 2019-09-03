الكويت تدين الهجوم الإرهابي في كابول

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

أمير الكويت

كتب متابعات_الخليج 365

أدانت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، الهجوم الانتحاري الذي استهدف منطقة قريبة من سفارات وأبنية حكومية في العاصمة الأفغانية "كابول".



وأعلنت الداخلية الأفغانية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري إلى 16 قتيلا و119 مصابا؛ حيث وقع قرب القرية الخضراء التي تضم وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية.

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا التفجير الإرهابي.

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كما عبّر عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، مؤكدا في الوقت ذاته موقف دولته الرافض للإرهاب بجميع أشكاله.

من جانبه، بعث نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية مماثلة.

والقرية الخضراء، التي شهدت الهجوم، منفصلة عن المنطقة الخضراء المحاطة بأسوار عالية التي تخضع لحراسة مكثفة على مدار الساعة وتضم سفارات عدة بينها السفارات الأمريكية والبريطانية.

وللولايات المتحدة نحو 14 ألف جندي في أفغانستان، منذ بدء الحرب في عام 2001 وأطاحت بحركة طالبان من الحكم بعد أن رفضت تسليمها أعضاء في تنظيم القاعدة الذي دبر هجمات 11 سبتمبر/أيلول على مركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع.