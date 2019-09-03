الإعدام يُهدد وزيرين سابقين في فيتنام بسبب الفساد

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

ذكرت وسائل إعلام فيتنامية رسمية، اليوم الثلاثاء، أن وزيري إعلام سابقين في البلاد اتهما بالفساد، وهو اتهام يقتضي عقوبة الإعدام. وأفادت وسائل إعلام رسمية، بأن نغوين باك سون، الذي شغل منصب وزير الإعلام من 2011 إلى 2016، متهم بـ "انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام رأس المال الاستثماري العام، وقبول رشاوى". واتُهم ترونغ مينه توان، الذي عمل في البداية نائباً لسون ثم حل محله حتى يوليو (تموز) الماضي، بارتكاب الجرائم نفسها. واعترف سون بقبول رشوة بـ 3 ملايين دولار، عمولة لتسهيل صفقة ألغيت لاحقاً، واستحوذت فيها شركة الهواتف المحمولة "موبيفون" على 95% من أسهم شركة "إيه في جي" للبث التلفزيوني المدفوع. ووافق سون، في ذلك الوقت أثناء عمله وزيراً للإعلام، على الاستحواذ دون الحصول على موافقة مكتب رئيس الوزراء. واعترف توان، الذي وقع القرار بصفته نائباً لوزير الإعلام، بالحصول على رشوة بـ 200 ألف دولار من نهات فو، الرئيس السابق لشركة "إيه في جي".

