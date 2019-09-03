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حماس تنقلب على تركيا وتعود إلى أحضان سوريا وإيران
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
كشف مصدر مطلع من حماس لموقع "إندبندنت عربية"، اندلاع خلافات بين القيادة التركية وحركة حماس التي لجأت في السنوات الأخيرة إلى تركيا، بعد تخليها عن سوريا. وقال المصدر أمس الإثنين إن القيادة التركية طلبت توضيحاً من حماس حول إدارة عدد من العمليات ضد إسرائيل والسلطة الفلسطينية انطلاقاً من أراضيها، رغم التفاهم الذي سمح بموجبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحماس بالاستقرار إلى تركيا، الذي اشترط امتناع الحركة عن تدبير أو تخطيط عمليات عسكرية انطلاقاً من الأراضي التركية. ولفت المصدر إلى أن إسرائيل قدمت أخيراً عبر وسطاء إلى تركيا، تقارير ومعلومات موثقة، تكشف تورط في عمليات ضدها، إلى جانب عمليات ضد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، انطلاقاً من تركيا، إلى جانب دخول قيادات عسكرية من حماس إلى تركيا، تحت غطاء العمل السياسي، مثل نضال دوابشة، وعبد الرحمن غنيمات. وأوضح المصدر أيضاً أن تركيا منزعجة أيضاً من حماس بسبب انقلابها على أنقرة، وتعزيز تقاربها مع سوريا، وإيران، وميليشيا حزب الله في لبنان أيضاً.
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