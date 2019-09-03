مقتل 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية بالصين

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

ذكرت وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء، أن ثمانية تلاميذ بمدرسة ابتدائية قتلوا في هجوم وسط الصين، وذلك في أول يوم دراسي. وأفادت صحيفة "غلوبال تايمز"، بأن ثمانية تلاميذ لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران في هجوم على مدرسة شاويانغو في مدينة إنشي بإقليم خوبي. وقبضت الشرطة القبض على مشتبه به، وذكرت الصحيفة أن الموقوف أُفرج عنه العام الماضي، بعد أ8 أعوام في السجن إثر إدانته بمحاولة القتل. ولم تذكر السلطات المحلية كيفية الهجوم على الطلاب، وقالت الحكومة المحلية إنها تقدم المساعدة النفسية لأسر الضحايا. يشار إلى أن الهجمات التي تستهدف المدارس بالصين تنفذ باستخدام السكاكين أو المتفجرات يدوية الصنع، بسبب القيود المشددة على الأسلحة النارية.

