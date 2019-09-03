ترند الموجز| حرب كلامية بين عبد الحفيظ ومرتضى.. وتفاصيل خناقة الساحل والفتاة المخمورة..وليفربول يبيع صلاح بعد أزمة ماني..وبعد إلغاء الدولار الجمركي تراجع العملة الخضراء في البنوك

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، سيد عبد الحفيظ يسخر من أمير منصور: ’’شيلوه من فوقي لأموته‘‘.. ورئيس الزمالك يرد: ’’هقطع لسانك‘‘.. ويهدد الخطيب: ’’هفتح قضية ماجدة من جديد‘‘، وبعد إلغاء الدولار الجمركي.. تراجع أسعار العملة الخضراء في البنوك، وبعد أيام من خناقة ماني وصلاح.. صحيفة بريطانية تكشف: ليفربول يعرض الفرعون المصري للبيع، وفتاة مخمورة وحالات دهس.. تفاصيل خناقة ’’هاسيندا‘‘ في الساحل الشمالي.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

سيد عبد الحفيظ يسخر من أمير منصور: ’’شيلوه من فوقي لأموته‘‘.. ورئيس الزمالك يرد: ’’هقطع لسانك‘‘.. ويهدد الخطيب: ’’هفتح قضية ماجدة من جديد‘‘

اندلعت الحرب الكلامية من جديد بين سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ومرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك.

وسخر عبد الحفيظ ، من تصريح أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك، عندما قال في وقت سابق: "أتمنى أن يعود الأهلي لسابق عهده"

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة الأهلي، إن تلك التصريحات تشبه جملة في مسرحية قديمة، وهي "شيلوه من فوقي لأموته"، مضيفا: "سياسة الأهلي لن تتغير، وهي اضرب الكبير يخاف الكبير، واحنا بننافس الجميع ونحترمهم في الوقت نفسه".



وواصل عبد الحفيظ سخريته، قائلا: "سنة الحياة هي أن الأهلي دائما يفوز على الزمالك وأحيانا يفوز الأخير مرة أو اتنين وبيبقى استثناء".

وأضاف مدير الكرة أن الفريق الأحمر دائما يدرس سلبياته وايجابياته واحتياجاته لاستكمالها وتدعيم صفوفه، وليس مثل الفِرَاشة التي تستخدمها بعض الاندية كل موسم لتقديم 17 لاعبا ومدربا.

مرتضى يرد

من جانبه، شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومًا عنيفا على سيد عبد الحفيظ؛ بسبب سخرية الأخير من نجله أمير.

وحذر منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة «الحدث اليوم»، عبد الحفيظ من الاقتراب من أبنائه، أو مهاجمتهم، قائًلا: "أنا نسايبي أعضاء مجلس نواب عن دائرة سنورس ومش هقولك ممكن يعملوا ايه.. وابعد عن ولادي بدل ما أقطع لسانك".

وأضاف مرتضى: "لم أسمح لجماهير الزمالك بالمدرجات خلال مباراة الفريق مع الاتحاد السكندري، بمهاجمة الأهلي؛ لأنه ناد محترم، وخلافي الآن مع سيد عبد الحفيظ ومجلس إدارة النادي الأحمر شخصي".

كما وجه منصور، رسالة تحذيرية الي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلا: "إذا كان أنت فرحان إن عندك شخص بيردح داخل الاهلي، أنا لا أقبل بهذا".

وواصل: "احذرك يا خطيب، إذا لم تُسكت عبدالحفيظ فسأفتح قضية ماجدة من جديد".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "أنا عندي رجالة قادرين على تعليم سيد عبدالحفيظ الأدب والاحترام من جديد".

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بعد إلغاء الدولار الجمركي.. تراجع أسعار العملة الخضراء في البنوك

تراجعت أسعار الدولار، أمام الجنيه، الثلاثاء 3 سبتمبر، في بعض البنوك، بقيمة قرشين.

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

وكانت العملة الخضراء قد حققت مؤخرا انخفاضا قياسيا، حيث وصلت لأدنى مستوى لها منذ تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، مسجلة 16.48 جنيها للشراء.

وسجلت العملة الأمريكية، الثلاثاء، في بنكي مصر والتجاري الدولي، أقل سعر للشراء بـ16,50 جنيها، وأقل سعر للبيع بـ 16٫60 جنيها.

وكان الدولار قد سجل مؤخرا، أقل من 17 جنيها، لأول مرة منذ عامين، في انخفاض قياسي جديد.

وكان الدولار قد تراجع بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الأخيرة، وصل لأكثر من 190 قرشا، عقب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

وفيما يلي أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، الثلاثاء، وفقا لآخر تحديثات موقع "الدولار لايف":

البنك المركزي المصري

١٦٫٥٠٢٨ جم شراء

١٦٫٦٢٥٦ جم بيع

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٦٫٥٤ جم شراء

١٦٫٦٢ جم بيع

بنك عودة

١٦٫٥٢ جم شراء

١٦٫٦١ جم بيع

البنك المصري الخليجي

١٦٫٥١ جم شراء

١٦٫٦١ جم بيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٦٫٥١ جم شراء

١٦٫٦١ جم بيع

بنك مصر إيران للتنمية

١٦٫٥١ جم شراء

١٦٫٦١ جم بيع

بنك التعمير و الاسكان

١٦٫٥١ جم شراء

١٦٫٦١ جم بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٦٫٥١ جم شراء

١٦٫٦١ جم بيع

بنك البركة

١٦٫٥١ جم شراء

١٦٫٦١ جم

بنك قناة السويس

١٦٫٥١ جم شراء

١٦٫٦١ جم بيع

كريدي أجريكول

١٦٫٥١ جم شراء

١٦٫٦١ جم بيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٦٫٥ جم شراء

١٦٫٦ جم بيع

البنك الأهلي المصري

١٦٫٥ جم شراء

Advertisements

١٦٫٦ جم بيع

المصرف المتحد

١٦٫٥ جم شراء

١٦٫٦ جم بيع

البنك التجارى الدولي CIB

١٦٫٥ جم شراء

١٦٫٦ جم بيع

بنك مصر

١٦٫٥ جم شراء

١٦٫٦ جم بيع

بنك الاسكندرية

١٦٫٥ جم شراء

١٦٫٦ جم بيع

البنك العربي الافريقي الدولي

١٦٫٥ جم شراء

١٦٫٦ جم بيع

أسباب تراجع الدولار

كشف مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية أن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

فيما قال محللون اقتصاديون ومصرفيون لـ"أ ش أ" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

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بعد أيام من خناقة ماني وصلاح.. صحيفة بريطانية تكشف: ليفربول يعرض الفرعون المصري للبيع

يبدو أن الموسم الحالي، للمصري محمد صلاح مع ليفربول هو الأخير في مسيرته مع الريدز، بعدما قضى داخل جدران قلعة آنفيلد 3 مواسم.

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول في 2017 قادماً من روما الإيطالي.

من جانبها، كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ليفربول يدرس بيع نجمه الأول محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتوفير المال من أجل التعاقد مع أفضل المواهب الشابه في العالم، مثل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وجادون سانشو نجم بروسيا دورتموند.

وأضافت الصحيفة الشهيرة: "رغم أن صلاح يعد النجم المفضل لجماهير ليفربول، فإن إدارة الريدز ترى أن الوقت أصبح مانسبا لبيعه الموسم المقبل، بأعلى مقابل مادي".

وتأتي تصريحات "ميرور"، في أعقاب الأزمة التي اندلعت بين محمد صلاح وزميله ساديو ماني، بعدما غضب الأخير من أنانية اللاعب المصري في إحدى الهجمات، خلال مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وكان موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي قد كشف في وقت سابق أن إدارة ليفربول أبدت استعدادها للموافقة على رحيل صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال فوز الريدز بالدورى الإنجليزى، خلال الموسم الجارى.

وذكر الموقع الشهير، أن إدارة ليفربول تسعى لتحقيق أقصى عائد مادى من بيع صلاح، وتخطط لأن يكون أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم، مضيفا أن بطل أوروبا سيرصد مبلغ 250 مليون يورو، على الأقل مقابل اتمام الصفقة.

ويحظى نجم المنتخب المصري باهتمام واسع من مختلف الأندية الأوروبية أبرزها ريال مدريد الإسبانى.

وكانت تقارير بريطانية قد كشفت أن إدارة ليفربول تسعى للحفاظ على الجناح المصري هذا الموسم، برفع راتبه الأسبوعى إلى 430 ألف جنيه إسترلينى.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن تلك الخطوة أتت بعد الاهتمام المتزايد من عدة فرق أوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد الإسبانى بضم الجناح المصري.

وسيقوم نادى ليفربول بتمديد عقد صلاح مجدداً من عام 2023 لمدة موسم آخر لينتهى فى صيف 2024، وهو ما يجعل "الفرعون" ثانى أعلى لاعب يتقاضى راتباً فى البريميرليج بعد أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد، وحال رحيل "سانشيز" كما هو متوقع إلى نادى إنتر ميلان الإيطالى، سيكون اللاعب المصري الأعلى أجراً بين كل لاعبي الدوري الإنجليزي.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد كشفت أن وكيل صلاح، طلب في وقت سابق الحصول على 30 مليون يورو سنوياً نظير انتقاله لصفوف الريـال.

وبحسب موقع "دون بالون" الإسباني، فإن زين الدين زيدان، المدير الفنى لريـال مدريد اقترح على فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكى التعاقد مع أحد ثنائى ليفربول محمد صلاح أو ساديو مانى لتدعيم صفوف الفريق.

وأضاف الموقع أن بيريز دخل في مفاوضات مع وكيل صلاح، الذي طلب الحصول على راتب سنوى يصل لـ 30 مليون يورو، الأمر الذى دفع رئيس النادي للتراجع عن اتمام الصفقة، بسبب المبالغة في الطلبات المالية.

وكشف تقارير إعلامية، مؤخرا، عن تجديد ريـال مدريد، رغبته في التعاقد مع صلاح، بعد عودة زيدان لتدريب الملكي.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" -المقربة من النادي الإنجليزي- أن زيدان، يرغب في التعاقد مع صلاح، بعدما ضم إيدن هازاد من تشيلسي.

وأبدى زيدان، إعجابه الشديد بنجم ليفربول، خلال مؤتمر صحفي، العام الماضي، حيث تلقى المدرب الفرنسي سؤالا عن صلاح ورد قائلا: "هو لاعب عظيم، وقد أظهر ذلك فى السابق مع روما والآن مع ليفربول، وما زال شابا وقادر على التطور، لا أتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى لكني أقدر صلاح كثيرا".

وتابع زيزو: "محمد صلاح يتطور بشكل كبير فهو لاعب شاب ويمكن أن يعطى المزيد لكرة القدم، وأنا أتابعه".

وفي تصريح سابق لزيدان، وكان حينها اللاعب المصري لازال في روما الإيطالي، قال: "محمد صلاح يمتلك سرعة رهيبة تجعله يتخطى المدافعين بسهولة فهو من أسرع اللاعبين".

وكان الأسطورة الفرنسية قد طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، الموسم الماضي، التعاقد مع اللاعب المصري، نظرا لما يتمتع به من سرعة وقوة ومهارة، وبالفعل بدأ الأخير في وضع خطة للتعاقد مع نجم منتخب مصر، ولكن تمسك ليفربول بنجمه الأول، ورغبة صلاح في البقاء مع الريدز، ورحيل زيدان، أدت إلى عدم إبرام الصفقة الصيف الماضي وقتها.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت بين صلاح وأندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي، لانتقاله لأحدهم بعد تألقه اللافت للنظر، إذ يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وحقق صلاح انجازات عديدة، حيث جاء ثالثا في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد مودريتش ورونالدو، كما حصل على المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول.

وتوج الفرعون بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي من الكاف وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وتُوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، للعام الثاني على التوالي، بـ22 هدفا، متساويا مع ساديو ماني ، وأباميانج، بعد أن فاز بجائزة الهداف الموسم الماضي بـ32 هدفا.

وحقق النجم المصري أرقما قياسيا هذا الموسم، منها أنه أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

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فتاة مخمورة وحالات دهس.. تفاصيل خناقة ’’هاسيندا‘‘ في الساحل الشمالي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد خناقة كبيرة في محيط شاطئ هاسيندا بالساحل الشمالي.

ويوضح الفيديو حالة من الهرج والمرج، واندلاع مشاجرة بين رواد المنطقة، وسط صراخ النساء.

وبحسب موقع "القاهرة 24"، بدأت الواقعة بمحاولة أحد الشباب للسيطرة على فتاة مخمورة، وحاول آخرون التعامل معها، وبدأت مشاجرات كبيرة بين مجموعة من الشباب، قبل أن يتحرك أحدهم بالسيارة مسرعا، ودهس عدد كبير قبل أن يقف بها بعد محاولة أحدهم إيقاف السيارة.

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