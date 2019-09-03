لجنة الأشغال أصدرت توصية لتأمين أموال معالجة الإنهيار على طريق ضهر البيدر

أعلن رئيس ​لجنة الأشغال​ النائب ​نزيه نجم​ أن "اللجنة بحثت بموضوع الطرقات و​الموازنة​ المعطات ل​وزارة الأشغال​ والتي تبلغ 200 مليار و160 مليون ليرة، لنرى كيف تصرف"، مشيرا الى "أننا أصدرنا توصية لرئاسة ​مجلس النواب​ لتنقل الى ​الحكومة​، للإسراع في تأمين الأموال اللازمة لتنفيذ الأشغال المتعلقة بمعالجة الإنهيار على ​طريق ضهر البيدر​ ​ترشيش​، ولاتي تبلغ كلفتها 15 مليار ليرة. بالإضافة الى العمل على تأمين ​القروض​ من الجهات المانحة لصالح البليات لتنفيذ الطرقات الداخلية واشغال ​البنى التحتية​ وحيطان الدعم، ابلاغ لجنة الأشغال بالمشاريع الداخلة ضمن اختصاصها، والتي يناقشها ​مجلس الوزراء​ لنتمكن من درسها وبداء الرأي فيها".

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