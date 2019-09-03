بري التقى سفيري بريطانيا وباكستان وبحث اﻻوضاع في الجنوب مع القائد العام لليونيفل

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة سفير باكستان في لبنان نجيب دوراني، كما عرض اخر المستجدات مع السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ الذي أكد أن "النقاش كان بنّاءً ﻻسيما بعد التطورات اﻻخيرة التي حصلت في اﻻيام الماضية في لبنان و المنطقة، وايضا بحثنا الوضع اﻻقتصادي وتم اﻻتفاق مع دولته على مواصلة المشاورات".
كما استقبل بري القائد العام لليونيفل الجنرال ستيفانو دل كول يرافقه عدد من مساعديه السياسيين والعسكريين وقد وضع دل كول الرئيس بري بآخر التطورات الميدانية في نطاق عمل القوات الدولية بشكل خاص والجنوب بشكل عام.
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