أعلن عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، في تصريح بعد إنتهاء جلسة لجنة الإدارة والعدل، أن "اللجنة أقرت اقتراح قانون مهم جدا، وهو يعطي النائب الصفة والمصلحة بأن يقدم طلب إبطال أعمال إدارية معينة أمام مجلس الشورى، وتم تحديد هذه الأعمال، ومن ضمنها كل ما يتعلق بمراسيم التجنيس، وايضا القضايا المتعلقة بالبيئة والأثار والأملاك العامة، والقرارات التي تكون مخالفة لتوصية مجلس الخدمة المدنية".
ولفت الى أنه "في موضوع التعيينات، أتوجه لمجلس الوزراء لأقول، في المواقع القضائية الأساسية، إن هذه التعيينات أساسية لإعطاء القضاء استقلاليته ولذلك يجب أن يتم الاختيار بتأني وان يكون لهؤلاء الأشخاص مناقبية واستقلالية".
كانت هذه تفاصيل خبر عدوان: لجنة الإدارة أقرت قانون إعطاء النائب حق تقديم طلب إبطال أعمال إدارية معينة أمام مجلس الشورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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