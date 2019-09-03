عدوان: لجنة الإدارة أقرت قانون إعطاء النائب حق تقديم طلب إبطال أعمال إدارية معينة أمام مجلس الشورى

أعلن عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​، في تصريح بعد إنتهاء جلسة ​لجنة الإدارة والعدل​، أن "اللجنة أقرت اقتراح قانون مهم جدا، وهو يعطي النائب الصفة والمصلحة بأن يقدم طلب إبطال أعمال إدارية معينة أمام ​مجلس الشورى​، وتم تحديد هذه الأعمال، ومن ضمنها كل ما يتعلق بمراسيم التجنيس، وايضا القضايا المتعلقة ب​البيئة​ والأثار والأملاك العامة، والقرارات التي تكون مخالفة لتوصية ​مجلس الخدمة المدنية​".

ولفت الى أنه "في موضوع ​التعيينات​، أتوجه ل​مجلس الوزراء​ لأقول، في المواقع القضائية الأساسية، إن هذه التعيينات أساسية لإعطاء ​القضاء​ استقلاليته ولذلك يجب أن يتم الاختيار بتأني وان يكون لهؤلاء الأشخاص مناقبية واستقلالية".