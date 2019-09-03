نديم البستاني: لفسخ العقد مع شركة Karadeniz وطرد السفير التركي

طالب امين التوجيه في المؤتمر الدائم للفدرالية نديم البستاني "العهد إلى العمل على فسخ العقد مع شركة Karadeniz التركية المشغلة لبواخر الكهرباء، وطرد السفير التركي ضمن مهلة 48 ساعة. وذلك ليكون أقل ردّ على البيان المسفّ الصادر عن الخارجية التركية حيث تمّ توجيه الشتائم لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي نطق بالحقيقة فوصّف الإحتلال العثماني بإرهاب الدولة".
ولفت في بيان الى أنه "إزاء تأييد قسم واسع من اللبنانيين من أبناء الطائفة السنية للبيان التركي، إنطلاقاً من إنتمائهم الوجداني لطائفتهم وشعورهم الصادق بكونها جوهر هويتهم العميقة، فبات من الثابت أن النص الدستوري الذي يكرس رئيس الجمهورية كرمز لوحدة البلاد، هو نص خالٍ من المضمون. مما يملي علينا أن نعلن كون الرمز المنفرد لوحدة البلاد هو النظام الفدرالي، المستوجب التعجيل بإقراره صيغة دستورية رؤيوية للبلاد، صوناً لكرامة الجميع ولا سيما صوناً لكرامة الرئيس عون التي لن نقبل المسّ بها".
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