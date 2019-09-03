الحريري استقبل بستاني وسفيري العراق والسويد وترأس اجتماعا للجنة المقالع

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​ اجتماعا للجنة ​المقالع والكسارات​ حضرها نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ والوزراء: ​علي حسن خليل​، ريا الحسن، ​وائل ابو فاعور​، يوسف فينانوس، ​فادي جريصاتي​، ​محمود قماطي​.

واستقبل الحريري وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ التي أوضحت بعد اللقاء ان "الاجتماع دوري، وهو لإطلاع الحريري على التقدم في ​خطة الكهرباء​ وفي ملف النفط و​الغاز​".

كذلك التقى الحريري السفير العراقي ​علي عباس​ بندر العامري في زيارة وداعية، واستقبل أيضا سفير السويد يورغن ليندستروم وتم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

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