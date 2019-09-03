أجرى وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه مع رئيس الحركة الشعبية اللبنانية عضو تكتل لبنان القوي النائب مصطفى حسين جولة أفق عامة حول الشأن الخدماتي التنموي والالية التي ستقوم بها الوزارة لمنطقة الشمال عموماً وعكار خصوصاً من تأهيل وصيانة للطرق .
وأثنى حسين على ما سيقوم به فنيانوس من خطط انمائية على صعيد الوطن ككل وعكار خصوصاً واهتمامه بالمناطق المحرومة.
كانت هذه تفاصيل خبر فينانوس يعرض مع مصطفى حسين آلية وزارة الاشغال لصيانة طرق الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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