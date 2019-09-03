فينانوس يعرض مع مصطفى حسين آلية وزارة الاشغال لصيانة طرق الشمال

أجرى وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في مكتبه مع رئيس الحركة الشعبية اللبنانية عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​مصطفى حسين​ جولة أفق عامة حول الشأن الخدماتي التنموي والالية التي ستقوم بها الوزارة لمنطقة ​الشمال​ عموماً وعكار خصوصاً من تأهيل وصيانة للطرق .

وأثنى حسين على ما سيقوم به فنيانوس من خطط انمائية على صعيد الوطن ككل وعكار خصوصاً واهتمامه بالمناطق المحرومة.