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فينانوس يعرض مع مصطفى حسين آلية وزارة الاشغال لصيانة طرق الشمال

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أجرى وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في مكتبه مع رئيس الحركة الشعبية اللبنانية عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​مصطفى حسين​ جولة أفق عامة حول الشأن الخدماتي التنموي والالية التي ستقوم بها الوزارة لمنطقة ​الشمال​ عموماً وعكار خصوصاً من تأهيل وصيانة للطرق .

وأثنى حسين على ما سيقوم به فنيانوس من خطط انمائية على صعيد الوطن ككل وعكار خصوصاً واهتمامه بالمناطق المحرومة.

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