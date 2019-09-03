أشارت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ الى أنه "سيتم منع مرور السير على الطريق البحرية مقابل مشروع انشاء مبنى رئاسة مرفأ صيدا عند القسم الغربي من البوليفار البحري من الساعة 6.00 من تاريخ 4/9/2019 ولغاية الساعة 9.00 من تاريخ 6/9/2019، وتحويل السير المتجه جنوباً نحو المسلك الشرقي الذي سيصبح السير عليه بالاتجاهين".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: منع المرور غدا على طريق مقابل مشروع مبنى مرفأ صيدا اعتبارا من 6 صباحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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