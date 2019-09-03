رأى النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "مقررات إجتماع ​بعبدا​ لمعالجة ​الوضع المالي​ والإقتصادي، فيها نصوص ومقترحات جيدة، ويمكن أن نضيف إليها عشرات الأفكار الأخرى، لكن هذه المشكلة قديمة ومعروفة ومتكررة، ومعظم الذين إجتمعوا لعلاجها، هم من أسبابها"، معتبرا أن "المشكلة الحقيقية بإفلاس ​الدولة​ ليست في قِلّة النصوص، بل في كثرة اللصوص".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: المشكلة الحقيقية بإفلاس الدولة ليست في قلة النصوص بل في كثرة اللصوص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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