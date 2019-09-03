وزير الاعلام جال في أقسام الوزارة واطلع على الحاجات

جال وزير الاعلام ​جمال الجراح​، في مديريات وزارة الاعلام: المديرية العامة للوزارة، "​الوكالة الوطنية للاعلام​"، اذاعة ​لبنان​ ومديرية الدراسات مطلعا على حاجات المديريات بغية التحسين والتطوير واستمع الى مطالب العاملين. رافق الجراح في جولته المدير العام للوزارة الدكتور ​حسان فلحة​، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" ​لور سليمان​ صعب، مدير الدراسات ​خضر ماجد​، مدير الاذاعة محمد غريب، رئيس المصلحة الفنية لويس الرياشي ومديرة البرامج في الاذاعة ريتا نجيم.

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