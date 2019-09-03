نتانياهو أشاد بموقفي البحرين والإمارات من هجوم "حزب الله" على شمال إسرائيل

أشاد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ بـ"موقفي ​البحرين​ و​الإمارات​ من الهجوم الذي شنه "​حزب الله​" في شمال إسرائيل"، معتبراً أن "موقف هذين البلدين هو دليل على تحول جذري في ​الشرق الأوسط​"، مشيراً إلى أنه "قد يبدو هذا عجيبا وخياليا، ولكن هذا يدل على تغير جذري يحدث في الشرق الأوسط، ​العالم العربي​ هو الآخر يدرك أن العدوان الإيراني يهدد ليس إسرائيل فحسب، بل المنطقة بأسرها أيضا".

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