أكد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في بيان أنه "قد تابع وسيستمر بمتابعة التطورات المتعلقة بقضية "جمال تراست بنك". وأن كل الودائع الشرعية تبعا للقانون اللبناني ولتعاميم مصرف لبنان مؤمنة بمواعيد استحقاقاتها كما سبق وأعلن. وهو يطمئن الى حسن سير الأمور.

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كانت هذه تفاصيل خبر سلامة: كل الودائع في جمال تراست بنك الشرعية تبعا للقانون وللتعاميم مؤمنة بمواعيد استحقاقاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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