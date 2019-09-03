رئيس المجلس الشعبي الجزائري يدعو لانتخابات رئاسية قبل نهاية العام

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري سليمان شنين إلى "إجراء ​انتخابات​ رئاسية قبل نهاية العام الجاري، في وقت تنظم فيه ​احتجاجات​ رافضة لذلك قبل رحيل رموز نظام الرئيس السابق ​عبد العزيز بوتفليقة​".

وشدد وفي كلمة بافتتاح ​الدورة​ العادية للبرلمان بغرفتيه، على أن "الوقت اليوم يفرض على الجميع العودة إلى الشرعية الشعبية، وهذا بإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية ​السنة​ الجارية".