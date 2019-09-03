دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري سليمان شنين إلى "إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري، في وقت تنظم فيه احتجاجات رافضة لذلك قبل رحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة".
وشدد وفي كلمة بافتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه، على أن "الوقت اليوم يفرض على الجميع العودة إلى الشرعية الشعبية، وهذا بإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة الجارية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الشعبي الجزائري يدعو لانتخابات رئاسية قبل نهاية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.