تقرير أممي: أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيران قد تكون متورطة في جرائم حرب باليمن

نقلت وكالة "رويترز" عن ​تقرير​ أممي أن "​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​إيران​ قد تكون متورطة في جرائم حرب في ​اليمن​"، مشيرة الى أن "محققي ​الأمم المتحدة​ قدموا قائمة سرية بأسماء مشتبه بهم في جرائم باليمن لمفوضة حقوق الإنسان وقد جمعنا وقائع ومعلومات كافية عن ارتكاب جرائم حرب في اليمن".

وقد جاء في التقرير الأممي أن "الضربات التي نفذها التحالف بقيادة ​السعودية​ باليمن وأساليب التجويع تصل لحد جرائم الحرب"، موضحا أن "​الحوثيين​ قصفوا مدنا باليمن واستخدموا أساليب أشبه بالحصار ما قد يمثل جرائم حرب".

وأكد أن "​العنف​ في اليمن بازدياد والإفلات من العقاب يزداد باضطراد ويجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي تكرار الانتهاكات ووضع حد لها"، داعيا جميع الأفرقاء إلى "السير في عملية سلام تضع حدا للنزاع في اليمن، وهيه الجهات مسؤولة عن الانتهاكات المتعددة وبعضها جرائم حرب".

وأوضح أن "اليمن يشهد كارثة إنسانية و 80 في المائة من اليمنيين يعتمدون على المساعدات للعيش"، جازما أنه "حان الوقت لنعطي الأولوية لسلامة وأمن المدنيين في اليمن كما يجب وضع حد ل​سياسة​ الإفلات من العقاب"، داعيا ​المجتمع الدولي​ إلى "مواصلة الجهود حتى تتقدم عملية السلام في اليمن".