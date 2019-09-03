أكّد المفاوض من المعارضة الفنزويلية النائب ستالين جونزاليز، أنّه "لا بدّ وأن تركّز المحادثات الّتي تدعمها النرويج بين المعارضة وحكومة الرئيس نيكولاس مادورو على الانتخابات"، وذلك في الوقت الّذي ما زالت فيه تلك المفاوضات متوقّفة بعد انسحاب الحكومة.
وأوضح أنّ "بلاده بحاجة لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة بعد إعادة انتخاب مادورو في عام 2018"، لافتًا إلى أنّ "النظام هو من انسحب فجأة لأنّه لا يريد المحادثات. المهم للبلاد هو إجراء انتخابات حرّة".
وعلّق وفد مادورو مشاركته في المحادثات الشهر الماضي احتجاجًا على فرض الولايات المتحدة الأميركية سلسلة جديدة من العقوبات، ولم توضح بعد موعد عودتها للمحادثات الّتي تهدف إلى حلّ الأزمة السياسيّة الّتي تشهدها البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة الفنزويلية: محادثات النرويج يجب أن تركز على إجراء انتخابات حرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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