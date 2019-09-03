المعارضة الفنزويلية: محادثات النرويج يجب أن تركز على إجراء انتخابات حرة

أكّد المفاوض من المعارضة الفنزويلية النائب ستالين جونزاليز، أنّه "لا بدّ وأن تركّز المحادثات الّتي تدعمها ​النرويج​ بين المعارضة وحكومة الرئيس ​نيكولاس مادورو​ على الانتخابات"، وذلك في الوقت الّذي ما زالت فيه تلك المفاوضات متوقّفة بعد انسحاب الحكومة.

وأوضح أنّ "بلاده بحاجة لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة بعد إعادة انتخاب مادورو في عام 2018"، لافتًا إلى أنّ "النظام هو من انسحب فجأة لأنّه لا يريد المحادثات. المهم للبلاد هو إجراء انتخابات حرّة".

وعلّق وفد مادورو مشاركته في المحادثات الشهر الماضي احتجاجًا على فرض ​الولايات المتحدة الأميركية​ سلسلة جديدة من العقوبات، ولم توضح بعد موعد عودتها للمحادثات الّتي تهدف إلى حلّ الأزمة السياسيّة الّتي تشهدها البلاد.