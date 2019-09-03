بنس يؤكد ضرورة تيقظ واشنطن لمنع تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم، ضرورة أن تبقى الولايات المتحدة متيقظة بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، وقال في مؤتمر صحفي خلال زيارته لبولندا: "في ظل محاولات روسيا التدخل في مجريات الانتخابات في أوروبا والعالم، حان الوقت لنبقى متيقظين بشأن نواياها وما ستفعله خلال الانتخابات".

واتخذ بنس نبرة مختلفة عن ترامب، بما يؤشر إلى أن الولايات المتحدة ستدعم حلفاءها، وقال: "نعرف أنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به على جبهات كثيرة لأنه على الرغم من سنوات من المفاوضات لا تزال القوات الروسية تحتل أجزاء كبيرة من جورجيا وأوكرانيا بشكل غير قانوني"، موضحا: "الحقيقة هي أن موسكو تسعى لتقسيم تحالفنا باحتياطياتها من النفط والغاز، واتخذت بولندا موقفا قويا حيث يتعين علينا تعزيز استقلال الطاقة والأمن".

وتأتي زيارة بنس إلى بولندا بدلا من زيارة الرئيس دونالد ترامب التي كانت مقررة إلى البلاد لكنها ألغيت بسبب إعصار دوريان الذي ضرب الولايات المتحدة، وواجه ترامب انتقادات من حلفاء الولايات المتحدة قبل أسبوع واحد فقط جرّاء دعوته في قمة مجموعة السبع في فرنسا بأنه ينبغي السماح لروسيا بالانضمام إلى المجموعة، وطُردتْ روسيا من مجموعة الثماني آنذاك بسبب ضمها شبه جزيرة القرم المتنازع عليها مع أوكرانيا عام 2014، والتي يُنظر إليها إلى حد كبير على أنها خطوة غير قانونية.

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