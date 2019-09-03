بتعاون إيطالي.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بالذكرى الـ 500 لرحيل "دافنشي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع السفارة الإيطالية، والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، والمتحف الوطني للعلوم والتكنولوجيا بإيطاليا، غدًا الأربعاء، الندوة الدولية لإحياء الذكرى الــ500 لرحيل ليوناردو دافنشي، تحت عنوان "إرث عالمي".

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن الندوة تأتي تزامنًا مع الاحتفالات العالمية بشخصية دافنشي التاريخية، التي أسهمت بالكثير في العديد من مجالات العلوم والفنون.

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ويشارك في الاحتفالية عدد من المتخصصين والخبراء من مصر وإيطاليا، ومنهم الدكتور جيوفاني لاني؛ محرر صحيفة Il Resto del Carlino الإيطالية، وطبيب العيون والفنان التشكيلي الدكتور فريد فاضل، والدكتور ريكاردو ماجناني؛ خبير اقتصادي وباحث في عصر النهضة، والدكتور باولو فانينو بالمعهد الثقافي الإيطالي، والفنان الإيطالي كارلو سيموني.

كما سيتحدث في الندوة الدكتور باولو ساباتيني؛ مدير المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، بمداخلة عبر الانترنت.

ومن المقرر أن يُصاحب الندوة معرضًا حول أعمال دافنشي في العلوم، يضم صورًا من نماذج مجموعة المتحف الوطني للعلوم والتكنولوجيا بإيطاليا.