مصدر بالأزهر: نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الثانوية 82%



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

يعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، بعد قليل، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية للعام الدراسي.

وقال مصدر بالأزهر الشريف، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن نسبة النجاح في الدور الثاني للثانوية الأزهرية بلغت 82.97 %.

وأشار المصدر إلى أن جميع الطلاب الذين أدوا امتحان الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، نجحوا جميعهم في الامتحانات.

ومن المقرر أن ينشر قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية على بوابة الأزهر الإلكترونية.

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