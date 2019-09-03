الصليب الاحمر: إعصار دوريان دمر أكثر من 13 ألف منزل في جزر البهاما

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف- (د ب ا):

قال المتحدث باسم الصليب الأحمر ماثيو كوتشراني في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 13 ألف منزل تعرضت لأضرار بالغة أو التدمير بسبب إعصار دوريان الذي ضرب الجزر الشمالية من البهاما.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن ذلك يعني أن نحو 45 % من المنازل في جزيرة جراند بهاما وجزر أباكو تضررت من الإعصار.

وقال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي هيرفي فيرهوسل إن نحو 60200 شخص في جراند بهاما وأباكو ربما يحتاجون لمساعدات غذائية، وذلك بحسب التقديرات الأولية.