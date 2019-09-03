الحكومة الإيطالية الجديدة تعتزم تبني موازنة توسعية لعام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب ا):

ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء أن الحكومة الإيطالية الجديدة سوف تدفع بموازنة توسعية لعام 2020، كما سوف تطالب بمراجعة القواعد النقدية للاتحاد الأوروبي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مسودة برنامج، مؤلف من 26 نقطة، وضعته الحكومة ، بأن روما سوف تتعهد بتفادي زيادة ضريبة المبيعات التي من المقرر أن يبدأ تطبيقها العام المقبل من خلال خفض الانفاق وزيادة الإيرادات في مجالات أخرى.

وجاء في المسودة أن موازنة العام المقبل سوف تشمل خفض الضرائب على العمالة ووضع حد أدنى للأجور.

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ويضع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي برنامجا بالتعاون مع حركة خمس نجوم وحزب الديمقراطي يسار الوسط، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لاطلاع الرئيس سيرجيو ماتاريلا على جهوده لتشكيل إدارة جديدة مساء اليوم.

ويسعى كونتي لإنهاء عام مضطرب في روما، شهد خلافات داخل الحكومة الإيطالية وبين الحكومة والمفوضية الأوروبي. وربما تتجه إيطاليا حاليا لمناخ أكثر استقرارا بعدما أحبط كونتي محاولة زعيم حزب الرابطة اليميني ماتيو سالفيني الاستيلاء على السلطة من خلال الانسحاب من الائتلاف الحاكم السابق الشهر الماضي.

وقالت بلومبرج إن مسودة المشروع تتضمن أيضا تعهدات بالسعى مع المفوضية الأوروبية الجديدة" لإعادة إطلاق الاستثمارات وتعزيز التماسك الاجتماعي والتغيرات الضروري للتغلب على الصرامة المبالغ فيها في القيود الأوروبية المفروضة على سياسات موازنات الدول".

وأضافت المسودة" هناك حاجة لوضع قواعد تعزز النمو أيضا وليس الاستقرار فقط".