أيمن الصفدي: أمن السعودية والإمارات من أمن الأردن

قال وزير خارجية الأردن أن أمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية من أمن الأردن، بحسب ماذكرته "سكاي نيوز عربية".

وأكد أيمن الصفدي، على دعم المملكة الأردنية للمبادرة السعودية للحوار بين الأطراف اليمنية في عدن.

وشدد وزير الخارجية الأردني، خلال لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن على ضرورة تكثيف الجهود اللازمة لإيجاد حل

سياسي في اليمن.

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أكد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مليشيات الحوثي الإرهابية، خطفت واعتقلت نساء اليمن على مدار العامين الماضيين لابتزاز أقاربهن، وقال محققو الأمم المتحدة، إن هناك حاجة ماسة للمحافظة على أي أدلة تتعلق بارتكاب جرائم حرب في اليمن،

وأوضحوا أن الحوقيين قصفوا مدنًا في اليمن مستخدمين أساليب أشبه الحصار على ما قد يمثل جرائم حرب.

وأكدت الأمم المتحدة على ضرورة وضع حد لسياسية الإفلات من العقاب في اليمن، بجانب إعطاء الأولوية لأمن وسلامة المدنيين في الدولة.

وأشار المحققون إلى أن أطراف الصراع اليمني تسعى لتجنيد الأطفال، إلى جانب مطاردة النشطاء والصحفيين، مؤكدين أن اليمن تشهد كارثة إنسانية ومايقرب من 80% من المواطنين يعتمدون على المساعدات للعيش.