الأمم المتحدة: الحوثيون خطفوا اليمنيات لابتزاز أقاربهن

أكد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مليشيات الحوثي الإرهابية، خطفت واعتقلت نساء اليمن على مدار العامين الماضيين لابتزاز أقاربهن، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز عربية".
قال محققو الأمم المتحدة، إن هناك حاجة ماسة للمحافظة على أيأدلة تتعلق بارتكاب جرائم حرب في اليمن، وأوضحوا أن الحوقيين قصفوا مدنًا في اليمن مستخدمين أساليب أشبه الحصار على ما قد يمثل جرائم حرب.
وأكدت الأمم المتحدة على ضرورة وضع حد لسياسية الإفلات من العقاب في اليمن، بجانب إعطاء الأولوية لأمن وسلامة المدنيين في الدولة.
وأشار المحققون إلى أن أطراف الصراع اليمني تسعى لتجنيد الأطفال، إلى جانب مطاردة النشطاء والصحفيين، مؤكدين أن اليمن تشهد كارثة إنسانية ومايقرب من 80% من المواطنين يعتمدون على المساعدات للعيش.
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