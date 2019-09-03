باكستان تؤكد مواصلة جهودها لتسهيل عملية السلام الأفغانية

أكد وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، اليوم الثلاثاء، أن إسلام آباد ستواصل جهودها لتسهيل عملية السلام الأفغانية، على الرغم من توتر الأوضاع مع الهند في كشمير.



ونقلت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية عن قريشي قوله - خلال ندوة في إسلام أباد إن اتفاق السلام بين طالبان الأفغانية

والولايات المتحدة يسير في الاتجاه الصحيح، مضيفا "بينما تتضاءل الآمال بالنسبة لشعب كشمير المحتلة، لا يزال هناك أمل أمام شعب أفغانستان".وأكد وزير الخارجية الباكستاني - مجددا - موقف إسلام آباد من قضية كشمير، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل الاتصالات مع المنتديات الدولية فيما يتعلق بتحرك نيودلهي غير القانوني في 5 أغسطس.



وأكد قريشي - مجددا - على تصريحات الجيش ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بأن إسلام آباد مستعدة للدفاع عن نفسها إذا اختارت الهند "طريق العدوان"، معربا عن قلقه إزاء محنة المدنيين في كشمير المحتلة مع اقتراب دخول فترة حظر التجول الذي تفرضه الهند من شهر كامل.