موسكو: تصريحات جونسون بشأن اندلاع الحرب العالمية الثانية مثيرة للدهشة

انتقدت السفارة الروسية في لندن، تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والتي شبه فيها إجراءات الاتحاد السوفيتي في مناطق بولندا الشرقية عام 1939 بـ"العدوان النازي".



وقالت السفارة ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء إن التصريح الذي أدلى به جونسون في الذكرى الثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية، مثير

للدهشة، وأضافت"مع كل الجدل التاريخي المحيط بالعملية العسكرية السوفيتية في المناطق الشرقية من بولندا، فإن المساواة بين إجراءات الاتحاد السوفيتي وبين العدوان النازي، أمر مرفوض".



وتابعت السفارة "ألمانيا هي من أوقع الدولة البولندية في مأساة عام 1939"، مشيرة إلى أن بريطانيا

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كان لها دور في عرقلة المقترحات السوفيتية لتشكيل تحالف فعال لمكافحة النازيين، ولحماية بولندا تحديدا.



وأكدت السفارة الروسية في لندن أن الغالبية العظمى من الروس والبريطانيين، يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية ويشيدون بالتحالف السوفيتي البريطاني، معربة عن أسفها لاختيار جونسون وجهة نظر مغايرة لهذا الطرح.



وتأتي تصريحات موسكو، ردا على تسجيل فيديو نشره رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون تطرق فيه إلى ملابسات اندلاع الحرب العالمية الثانية.