الأمم المتحدة: الحفاظ على أي أدلة تتعلق بارتكاب جرائم حرب في اليمن

قال محققو الأمم المتحدة، إن هناك حاجة ماسة للمحافظة على أي أدلة تتعلق بارتكاب جرائم حرب في اليمن، وأوضحوا أن الحوقيين قصفوا مدنًا في اليمن مستخدمين أساليب أشبه الحصار على ما قد يمثل جرائم حرب.

وأكدت الأمم المتحدة على ضرورة وضع حد لسياسية الإفلات من العقاب في اليمن، بجانب إعطاء الأولوية لأمن

وسلامة المدنيين في الدولة.

وأشار المحققون إلى أن أطراف الصراع اليمني تسعى لتجنيد الأطفال، إلى جانب مطاردة النشطاء والصحفيين، مؤكدين أن اليمن تشهد كارثة إنسانية ومايقرب من 80% من المواطنين يعتمدون على المساعدات للعيش.

وعادت إلى الواجهة عمليات التصفيات البينية داخل أجنحة

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ميليشيات الحوثي الانقلابية، وذلك باغتيال أحد قادة الحوثيين، أمس الأحد، في العاصمة صنعاء.

وفي التفاصيل، أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال شيخ قبلي موالٍ للحوثيين وينحدر من محافظة عمران، شمال البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قوولها إن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية أقدموا على اغتيال الشيخ أحمد الشعملي، أحد مشايخ سفيان أثناء تناوله طعام الغداء في مطعم المطوع أمام ملعب الثورة بحي التلفزيون، شمال صنعاء.