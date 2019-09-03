الجيش العراقي يطلق عملية أمنية ضد داعش في الرمادي

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش العراقي أطلق عملية عسكرية مشتركة من أربعة محاور، لتعقب وملاحقة خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي في جزيرة البغدادي شمال مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غرب العراق.



وقال المصدر - وفقا لما أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن العملية، المسندة بغطاء جوي من طيران الجيش العراقي، تستهدف تفتيش جزيرة البغدادي، وصولا إلى بحيرة الثرثار

شمالا، لتعقب خلايا (داعش) الإرهابية الموجودة في مدينة الرمادي.



وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت في وقت سابق انطلاق المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر" بصحراء محافظة الأنبار ومناطق ديالي، وذلك للقضاء على بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي وإنهاء تهديده للبلاد.

