هيئة تحرير الشام تحافظ على تواجدها بالقرب من طريقي M4 و M5

على الرغم من اقتراب انتهاء مهلة الوعد المقدم من الرئيس الروسي فلادمير بوتين إلى نظيره التركي رجب أردوغان، بإيقاف عملي تحافظ هيئة تحرير الشام على تواجدها في مناطق بالقرب من اوتستراد دمشق-حلب الدولي، واتستراد حلب اللاذقية الدولية، بحسب ما ذكره المرصد السوري.

وخرجت مظاهرات شعبية بالآلاف تندد بهيئة تحرير

الشام وممارساتها في المنطقة، إلا أن الأخيرة أطلقت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، في مناطق كفر تخارم وأريحا ومعرة النعمان تضامنًا مع بلدة سراقب مطالبين بخروج "هيئة تدمير الشام" بحسب ما وصفها المتظاهرين.

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يُذكر أن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم

قالن، صرح أمس الأثنين، إن قمة ثلاثية حول سوريا ستنعقد بين زعماء تركيا وروسيا وإيران بالعاصمة أنقرة، 16 سبتمبر الجاري، معربًا عن تطلع بلاده لتطبيق اتفاق إدلب المبرم العام الماضي حرفيًا.

ولفت قالن إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا الأسبوع المنصرم، ولقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، موضحًا أن الجانبين بحثا بشكل مستفيض الأحداث الجارية في المدينة السورية خلال هذا اللقاء.