يواصل مستوطنون، تجريف أراض فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لبناء بؤرة استيطانية جديدة، بحماية من الجيش الإسرائيلي.
لحم، ونصبوا بيوتا متنقلة.
وقال حسن بريجية، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم (حكومية)، لوكالة الأناضول، إن مجموعة من المستوطنين شرعوا بعملية تجريف أراضي زراعية لبلدة بيت جالا غربي بيت
وأشار إلى أن أعمال التجريف تشمل شق طرقات، وخط كهرباء ومياه.
وأوضح أن الأراضي التي تتعرض للتجريف، هي ملك لعائلات فلسطينية من بلدة بيت جالا، وتقع في المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو، الموقعبين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
ويمثل الاستيطان الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل2014.
بداية الشهر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لكنه لم يقدم إطارا زمنيا في تكرار لتعهد انتخابي قطعه قبل خمسة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر مستوطنون يجرّفون أراض زراعية جنوبي الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.