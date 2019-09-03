مستوطنون يجرّفون أراض زراعية جنوبي الضفة

يواصل مستوطنون، تجريف أراض فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لبناء بؤرة استيطانية جديدة، بحماية من الجيش الإسرائيلي.



وقال حسن بريجية، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم (حكومية)، لوكالة الأناضول، إن مجموعة من المستوطنين شرعوا بعملية تجريف أراضي زراعية لبلدة بيت جالا غربي بيت

لحم، ونصبوا بيوتا متنقلة.

وأشار إلى أن أعمال التجريف تشمل شق طرقات، وخط كهرباء ومياه.

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وأوضح أن الأراضي التي تتعرض للتجريف، هي ملك لعائلات فلسطينية من بلدة بيت جالا، وتقع في المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو، الموقع

بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

ويمثل الاستيطان الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل2014.



بداية الشهر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لكنه لم يقدم إطارا زمنيا في تكرار لتعهد انتخابي قطعه قبل خمسة أشهر.