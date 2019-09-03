إيطاليا تحتجز سفينة إنقاذ على متنها 31 مهاجراً

احتجزت السلطات الإيطالية سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة خيرية، بعد ساعات من إعطائها إذناً لدخول ميناء لامبيدوسا، لإنزال 31 مهاجراً.

وقال أحد المصادر في وزارة الداخلية الايطالية، اليوم الثلاثاء، إن شرطة الجمارك والحدود الايطالية، هي التي قامت بتنفيذ عملية احتجاز السفينة "ماري جونيو".

وكان قد تم إعطاء السفينة - التي تديرها مجموعة "ميديتيراني" الإيطالية المعنية بتقديم المساعدات - تصريحاً بالرسو في جزيرة لامبيدوسا، أمس الإثنين، بعد أن أمضت نحو أسبوع في عرض البحر.

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وفي تغريدة لها، قالت مجموعة "ميديتيراني" إن الشرطة احتجزت السفينة "ماري جونيو" بسبب مخالفتها لقوانين الهجرة المثيرة للجدل، والتي كان وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني قد قادها بنفسه.

وتمنح القوانين سالفيني السلطة لحظر سفن تقديم المساعدة للمهاجرين، من دخول المياه الإقليمية الإيطالية، ويُتوقع فرض غرامات على تلك السفن، تصل إلى مليون يورو .