المجر تتهم سورياً بالانتماء لـ"داعش" وارتكاب جرائم ضد الإنسانية

قال ممثلو الادعاء في المجر، اليوم الثلاثاء، إنهم وجهوا الاتهام لسوري عمره 27 عاماً بالإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية حين كان عضواً في تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2015.

وقال الادعاء إن السوري، الذي عرَّفه باسم ف. حسن، متهم بتصفية عدد من الناس رفضوا الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي في 2015 في حمص بسوريا، وطالب بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

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